İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Thomas Frank yönetiminde bu sezon daha başarılı bir dönem geçirmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Tottenham 14 puan ile 5. sırada yer alırken, üst üste 2 galibiyet alarak çıkış yakalan Aston Villa ise 9. puanla 13. sırada bulunuyor. Unai Emery yönetiminde üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan deplasman takımı, zorlu karşılaşmada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 12:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 13:04
Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig CANLI

Tottenham-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Tottenham, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Thomas Frank yönetiminde bu sezon daha istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefleyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Ligde topladığı 14 puanla 5. sırada yer alan Tottenham, üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Aston Villa ise Unai Emery önderliğinde çıkışını devam ettirmek istiyor. Birmingham temsilcisi, 9 puanla 13. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Tottenham-Aston Villa maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Tel

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Bogarde, Kamara, Rogers, Malen, Watkins

