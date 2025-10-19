CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Manchester United MAÇI CANLI İZLE | Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Milli araya Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetleriyle giren Arne Slot'un öğrencileri, haftanın en kritik maçında hata yapmak istemiyor. Anfield'da oynanacak maçta 3 puan almanın hesaplarını yapan Liverpool, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Son maçını kazanan ve üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Manchester United ise zorlu deplasmanda kazanmak istiyor. Futbolseverler merakla, "Liverpool-Manchester United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 13:10
Liverpool-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında futbolseverleri büyüleyecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Liverpool, ezeli rakibi Manchester UnitedAnfield Stadyumu'nda konuk edecek. Milli araya Galatasaray ve Chelsea yenilgileriyle giren Arne Slot yönetimindeki kırmızılılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Öte yandan, son haftada aldığı galibiyetle çıkışa geçen Manchester United, zorlu deplasmanda serisini sürdürmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Liverpool-Manchester United maçı 19 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Isak

Manchester United: Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Dalot, Dorgu, Ugarte, Fernandes, Mbeumo, Mount, Sesko

