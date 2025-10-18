CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig) Burnley - Leeds United maçı CANLI izle!

Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig) Burnley - Leeds United maçı CANLI izle!

Burnley – Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Premier Lig’de geçtiğimiz sezonun Championship’in ilk iki sırasını paylaşan bu iki takım, Cumartesi öğleden sonra Turf Moor’da yeniden karşı karşıya geliyor. Burnley, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarına galibiyet armağan edebilecek mi? Leeds United, Premier Lig’deki çıkışını sürdürmek için deplasmanda puan alabilecek mi? Teknik direktörler Scott Parker ve Daniel Farke’nin taktik savaşında hangi taraf üstün gelecek? Maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11’leri ve tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig) Burnley - Leeds United maçı CANLI izle!

Premier Lig'de Burnley – Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Cumartesi günü Turf Moor'da oynanacak bu zorlu mücadelede, Burnley teknik direktörü Scott Parker ile Leeds United'ın deneyimli hocası Daniel Farke karşı karşıya geliyor. İki teknik adamın farklı futbol felsefeleri bu mücadelede nasıl sonuç verecek? Geçtiğimiz sezon Championship'te zirvede yer alan bu iki ekip, Premier Lig'de kalıcı olma hedefiyle sahaya çıkacak. Burnley evinde güçlü performansını koruyabilecek mi, yoksa Leeds deplasmanda sürpriz bir galibiyet mi alacak? Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Burnley - Leeds United maçını takip etmek için tıklayınız.

BURNLEY LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

BURNLEY - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig Burnley – Leeds United maçı Bein Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Burnley'nin muhtemel ilk 11'i: Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Tchaouna, Florentino, Cullen, Anthony; Foster

Leeds United'ın muhtemel ilk 11'i: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

BURNLEY LEEDS UNITED MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Idefix - REKLAM
Aziz Yıldırım: Üç ay sonra...
DİĞER
Beşiktaş’tan Rafa Silva için net açıklama! “Ancak formasını alırlar”
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga çıktı!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurum'da dev proje! Erzurum'da dev proje! 14:49
Nice Lyon maçı detayları! Nice Lyon maçı detayları! 14:48
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! 14:44
Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 14:42
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:41
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı detayları! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı detayları! 14:41
Daha Eski
Crystal Palace Bournemouth maçı detayları! Crystal Palace Bournemouth maçı detayları! 14:33
Burnley - Leeds United maçı detayları! Burnley - Leeds United maçı detayları! 14:19
Premier Lig'deki futbolcularımız için flaş gerçek! Premier Lig'deki futbolcularımız için flaş gerçek! 14:15
Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi! Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi! 14:13
Hatayspor - Çorumspor maçı canlı yayın bilgileri! Hatayspor - Çorumspor maçı canlı yayın bilgileri! 13:52
Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı detayları! Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı detayları! 13:39