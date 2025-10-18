Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig) Burnley - Leeds United maçı CANLI izle!

Premier Lig'de Burnley – Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Cumartesi günü Turf Moor'da oynanacak bu zorlu mücadelede, Burnley teknik direktörü Scott Parker ile Leeds United'ın deneyimli hocası Daniel Farke karşı karşıya geliyor. İki teknik adamın farklı futbol felsefeleri bu mücadelede nasıl sonuç verecek? Geçtiğimiz sezon Championship'te zirvede yer alan bu iki ekip, Premier Lig'de kalıcı olma hedefiyle sahaya çıkacak. Burnley evinde güçlü performansını koruyabilecek mi, yoksa Leeds deplasmanda sürpriz bir galibiyet mi alacak? Burnley - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BURNLEY LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

BURNLEY - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig Burnley – Leeds United maçı Bein Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

👊 𝗠 𝗔 𝗧 𝗖 𝗛 𝗗 𝗔 𝗬🆚 Burnley🏟️ Turf Moor🕒 3pm (BST)📱 #BURLEE pic.twitter.com/PFhbC0v7ZJ — Leeds United (@LUFC) October 18, 2025

MUHTEMEL 11'LER

Burnley'nin muhtemel ilk 11'i: Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Tchaouna, Florentino, Cullen, Anthony; Foster

Leeds United'ın muhtemel ilk 11'i: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

