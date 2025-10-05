Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Newcastle United sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Newcastle United-Nottingham Forest maçı nasıl izlenir?". İşte, Newcastle United-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

NEWCASTLE UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Newcastle United-Nottingham Forest maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Nottingham Forest maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.