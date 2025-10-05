Brentford-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Pep Guardiola yönetiminde yeniden yapılanma sürecini sürdüren Manchester ekibi, milli araya moralli girmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Manchester City, etkili oyunuyla rakibini yenerek puanını 13'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Brentford ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmenin peşinde olacak. Peki, Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanacak Brentford-Manchester City maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher, Ajer, Collins, van den Berg, Hickey, Kayode, Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland