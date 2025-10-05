CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Manchester ekibi, milli araya 3 puan alarak girmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Manchester City, etkili bir performans ortaya koyup puanını 13'e çıkartmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Brentford-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Pep Guardiola yönetiminde yeniden yapılanma sürecini sürdüren Manchester ekibi, milli araya moralli girmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Manchester City, etkili oyunuyla rakibini yenerek puanını 13'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Brentford ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmenin peşinde olacak. Peki, Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanacak Brentford-Manchester City maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher, Ajer, Collins, van den Berg, Hickey, Kayode, Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

ASpor CANLI YAYIN

"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası eleştiri: “Bu anlaşılamaz bir durum!”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Tedesco: Rakiple işimiz yok!
UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman? Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman? 10:12
Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? 10:05
Aston Villa-Burnley maçı ne zaman? Aston Villa-Burnley maçı ne zaman? 10:01
Everton-Crystal Palace maçı ne zaman? Everton-Crystal Palace maçı ne zaman? 09:57
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 09:49
Göztepe-Başakşehir maçı detayları! Göztepe-Başakşehir maçı detayları! 09:43
Daha Eski
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! 09:27
Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! 09:16
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! 09:13
Tedesco: Rakiple işimiz yok! Tedesco: Rakiple işimiz yok! 09:05
Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:02
Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? 08:55