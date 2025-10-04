CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Manchester United ile Sunderland kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:49
Manchester United - Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Manchester United, evinde Sunderland'ı ağırlayacak. Old Trafford'da oynanacak karşılaşmada Simon Attwell düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Sunderland maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United - Sunderland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
