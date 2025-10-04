CANLI SKOR ANA SAYFA
Leeds United 1-2 Tottenham Hotspur (MAÇ SONUCU ÖZET)

Leeds United 1-2 Tottenham Hotspur (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda karşılaştığı Leeds United’ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:30
Leeds United 1-2 Tottenham Hotspur (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Mathys Tel'in golüyle öne geçen Tottenham, 34. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Londra ekibi, 57. dakikada Mohammed Kudus'un fileleri havalandırmasıyla yeniden üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 14'e yükseltirken Leeds United 8 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Leeds United ise Burnley deplasmanına gidecek.

Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım!
