CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Bournemouth - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Bournemouth ile Fulham kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bournemouth - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 13:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Bournemouth - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Bournemouth, evinde Fulham'ı ağırlayacak. Vitality Stadyum'da oynanacak karşılaşmada Simon Hooper düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bournemouth - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Fulham maçı 3 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Traore

ASpor CANLI YAYIN

Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Okan Buruk'a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 12:59
Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı! Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı! 12:38
Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! 12:35
Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet! Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet! 12:32
İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 11:57
Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Osimhen ve Ndidi... Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Osimhen ve Ndidi... 11:36
Daha Eski
Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..." Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..." 11:14
Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:40
Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgisi! 10:23
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti! Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti! 10:19
Berke Özer Fransa'da manşet oldu! Berke Özer Fransa'da manşet oldu! 09:58
Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın" Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın" 09:51