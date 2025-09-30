Arsenal William Saliba’nın sözleşmesini 2030’a kadar uzattı

Arsenal, başarılı savunma oyuncusu William Saliba ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

24 yaşındaki Fransız stoper, Temmuz 2019'da Arsenal'e katıldı ve o günden bu yana tüm kulvarlarda 140 maça çıkarak savunmanın bel kemiği haline geldi. Futbola Saint-Étienne altyapısında başlayan Saliba, 2018/19 sezonunda A takıma yükseldi ve ilk yılında 23 maçta forma giydi. Arsenal'e transferinin ardından 2019/20 sezonunda yeniden Saint-Étienne'e kiralık gönderildi ve takımıyla Fransa Kupası finaline yükseldi.

2020 yazında Arsenal'e dönen Saliba, Liverpool karşısında kazanılan Community Shield zaferinde kadroda yer aldı. 2021'de Nice'e, ardından 2021/22 sezonunda Marsilya'ya kiralanan savunmacı, burada gösterdiği performansla Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu seçildi ve sezonun en iyi 11'ine girdi.

Arsenal formasıyla ilk maçına Ağustos 2022'de Crystal Palace karşısında çıkan Saliba, iki hafta sonra Bournemouth deplasmanında attığı muhteşem golle taraftarların gönlünü fethetti.

ARSENAL'DEKİ BAŞARILARI

Saliba, son iki sezonda Premier Lig'in en az gol yiyen savunmasının merkezinde yer aldı ve üç yıl üst üste PFA Yılın Takımına seçildi. 2024 yılında ise The Best FIFA Men's 11 kadrosuna girerek dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterildi.

Fransa Milli Takımı'na ilk kez Mart 2022'de çağrılan genç savunmacı, 28 kez forma giydi. 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te mücadele eden Saliba, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Fransa'nın tüm maçlarında sahada yer aldı ve Turnuvanın En İyi 11'ine seçildi.

KULÜP VE TEKNİK EKİPTEN YORUMLAR

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta: "William son üç sezonda inanılmaz bir savunmacıya dönüştü. Soğukkanlılığı, zekâsı ve fizik gücüyle dünyanın en iyilerinden biri haline geldi. Bu yeni kontratla birlikte daha da gelişeceğine inanıyoruz."

Teknik direktör Mikel Arteta ise şunları söyledi: "William hem sahada hem de kulüp içinde çok sevilen bir oyuncu. Büyük bir sorumluluk üstlendi, taraftarlarımızla güçlü bir bağ kurdu. Daha yolun başında olduğuna inanıyorum ve birlikte büyük kupalar kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

SALIBA: "BURASI OLUNACAK EN GÜZEL YER"

Yeni sözleşmesi sonrası duygularını paylaşan Saliba, Arsenal'i "evi" olarak tanımladı: "2019'da imza attığımda hayalim bir gün Arsenal formasıyla sahaya çıkmaktı. Şimdi ise kontratımı 2030'a kadar uzattım. Bu kulüp, bu taraftarlar benim için her şey demek. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Daha fazla maç oynamak, daha fazla kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sevgisini her zaman hissettim, şimdi onlara daha fazlasını vermek istiyorum."