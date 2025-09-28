Newcastle United-Arsenal maçı canlı izle | Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Mikel Arteta'nın öğrencileri, son hafta aldığı beraberliğin ardından çıkış arıyor. Victor Gyökeres önderliğinde hücum yollarında etkili olmayı hedefleyen Arsenal'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Woltemade transferiyle birlikte daha güçlü bir hücum hattına kavuşan Newcastle United ise iç saha avantajını kullanarak kazanmayı amaçlıyor. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:44
Newcastle United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United, St. James' Park'ta Arsenal'i konuk edecek. Sezonu zirvede tamamlama hedefiyle yoluna devam eden Mikel Arteta'nın ekibi, geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybını telafi etmek için sahaya çıkıyor. Hücum hattında Victor Gyökeres'in önderliğinde etkili bir performans sergilemek isteyen Arsenal'de, ilk 11 tercihlerinin nasıl şekilleneceği şimdiden ilgi odağı oldu. Ev sahibi Newcastle United ise yeni transfer Woltemade ile birlikte hücum gücünü artırarak sahaya çıkacak. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Newcastle United-Arsenal maçı 28 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Arsenal maçı beIN CONNECT ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Livramento, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Gordon, Murphy, Woltemade

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

