Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Tottenham - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Tottenham, evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak karşılaşmada Michael Salisbury düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Wolverhampton maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Wolverhampton: Sa; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, J. Gomes, Andre, R. Gomes; Munetsi, Hwang; Arokodare