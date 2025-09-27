Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Brentford - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Brentford, evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Craig Pawson düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford - Manchester United maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Manchester United: Bayindir; Yoro, Maguire, De Ligt; Dorgu, Ugarte, Fernandes, Shaw; Mbeumo, Cunha; Sesko