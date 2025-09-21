Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Beşinci hafta mücadelesinde Arsenal sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde devam etmek isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Arsenal-Manchester City maçı nasıl izlenir?". İşte, Arsenal-Manchester City maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Arsenal-Manchester City maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Merino, Martinelli, Madueke, Gyökeres

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland