CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Manchester United maçı izle | Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Manchester United maçı izle | Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester derbisi sahne alacak. Manchester City ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı haftada çıkış arayan iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Pep Guardiola yönetiminde tekrar şampiyonluğa oynamayı hedefleyen ev sahibi ekip hata yapmak istemezken, Ruben Amorim ile eski günlerine kavuşmayı amaçlayan Kırmızı Şeytanlar ise zorlu deplasmanda kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Manchester United maçı izle | Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek dev bir randevu bekliyor. Dünyanın en prestijli derbilerinden biri olan Manchester City-Manchester United mücadelesi, hem şampiyonluk hedefi olan hem de çıkış arayan iki takımı karşı karşıya getirecek. Son yıllarda Premier Lig'e damga vuran Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon da zirveyi hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar'da ise gözler Ruben Amorim'e çevrilmiş durumda. Peki, Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Manchester City-Manchester United maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Manchester United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Ruben Amorim'in göreve gelmesinin ardından daha fazla süre bulan Altay Bayındır'ın, Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanması ve Senne Lammens'in Kırmızı Şeytanlar'a katılmasının ardından Manchester City ile oynanacak Premier Lig maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. 27 yaşındaki file bekçisinin zorlu mücadelede sahada olması bekleniyor.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Rodri, Reijnders, Silva, Bobb, Doku, Haaland

Manchester United: Altay, Yoro, de Light, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Zirkzee

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
Ümit Erdem'den güzelleri güzeli kızları Ses ve Ela ile sevgi dolu paylaşım! "Kız babası neşesi"
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
İşte Süper Lig’in en değerli takımları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Torino maçı ne zaman? Roma-Torino maçı ne zaman? 11:46
Barcelona-Valencia maçı ne zaman? Barcelona-Valencia maçı ne zaman? 11:39
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! 11:38
Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:32
Levante-Real Betis maçı ne zaman? Levante-Real Betis maçı ne zaman? 11:28
Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? 11:24
Daha Eski
Manchester City-Manchester United maçı detayları! Manchester City-Manchester United maçı detayları! 11:10
Burnley-Liverpool maçı ne zaman? Burnley-Liverpool maçı ne zaman? 10:58
İşte Süper Lig’in en değerli takımları! İşte Süper Lig’in en değerli takımları! 10:46
Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? 10:45
Amed SK-Pendikspor maçı ne zaman? Amed SK-Pendikspor maçı ne zaman? 10:41
Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:36