Manchester City-Manchester United maçı izle | Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek dev bir randevu bekliyor. Dünyanın en prestijli derbilerinden biri olan Manchester City-Manchester United mücadelesi, hem şampiyonluk hedefi olan hem de çıkış arayan iki takımı karşı karşıya getirecek. Son yıllarda Premier Lig'e damga vuran Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon da zirveyi hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar'da ise gözler Ruben Amorim'e çevrilmiş durumda. Peki, Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Manchester City-Manchester United maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Manchester United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Ruben Amorim'in göreve gelmesinin ardından daha fazla süre bulan Altay Bayındır'ın, Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanması ve Senne Lammens'in Kırmızı Şeytanlar'a katılmasının ardından Manchester City ile oynanacak Premier Lig maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. 27 yaşındaki file bekçisinin zorlu mücadelede sahada olması bekleniyor.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Rodri, Reijnders, Silva, Bobb, Doku, Haaland

Manchester United: Altay, Yoro, de Light, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Zirkzee