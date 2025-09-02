CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Donnarumma resmen Manchester City'de!

Donnarumma resmen Manchester City'de!

Paris Saint Germain'in İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Donnarumma resmen Manchester City'de!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Gianluigi Donnarumma, Manchester City'ye imza attı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği tecrübeli kaleci, İngiliz deviyle tüm şartlarda anlaşmaya vardı ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

PSG'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki İtalyan eldiven, City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Donnarumma, imzanın ardından yaptığı açıklamada büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi:

"Dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya ve futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın liderliğindeki bir ekibe katılıyorum. Bu benim için eşsiz bir fırsat."

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.

PSG, Donnarumma'yı 2021-22 sezonu başında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

CITY'DEN DONNARUMMA PAYLAŞIMI

PSG'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Hakan'dan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...
Şampiyonluk oranları güncelledi
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
F.Bahçe Ederson'u açıkladı!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Donnarumma resmen Manchester City'de! Donnarumma resmen Manchester City'de! 12:20
Manuel Akanji Inter'de Manuel Akanji Inter'de 11:47
Uğurcan Çakır Süper Lig tarihine geçti! Uğurcan Çakır Süper Lig tarihine geçti! 11:38
Şampiyonluk oranları güncelledi Şampiyonluk oranları güncelledi 11:33
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? 11:29
Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman? Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman? 11:08
Daha Eski
Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman? Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman? 10:53
Hakan'dan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar... Hakan'dan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar... 10:50
Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman? 10:09
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 09:59
Kerem'den olay paylaşım! Sosyal medya bunu konuşuyor Kerem'den olay paylaşım! Sosyal medya bunu konuşuyor 09:58
Barış Alper'den flaş transfer kararı! Barış Alper'den flaş transfer kararı! 09:45