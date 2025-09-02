Donnarumma resmen Manchester City'de!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Gianluigi Donnarumma, Manchester City'ye imza attı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği tecrübeli kaleci, İngiliz deviyle tüm şartlarda anlaşmaya vardı ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

PSG'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki İtalyan eldiven, City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Donnarumma, imzanın ardından yaptığı açıklamada büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi:

"Dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya ve futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın liderliğindeki bir ekibe katılıyorum. Bu benim için eşsiz bir fırsat."

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.

PSG, Donnarumma'yı 2021-22 sezonu başında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

