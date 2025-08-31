Nottingham Forest-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Nottingham Forest sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Nottingham Forest-West Ham United maçı nasıl izlenir?". İşte, Nottingham Forest-West Ham United maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Nottingham Forest-West Ham United maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-West Ham United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.