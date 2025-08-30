Sunderland - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sunderland - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Sunderland, evinde Brentford'u ağırlayacak. Stadium of Light'ta oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sunderland - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland - Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sunderland - Brentford maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sunderland - Brentford MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Mukiele, Seelt, Alderete, Reinildo; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Mayenda, Adingra

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago