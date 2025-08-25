CANLI SKOR ANA SAYFA
Newcastle United-Liverpool maçı canlı izle | Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Liverpool maçı canlı izle | Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Yeni sezona beraberlikle başlayan ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool ise, Arne Slot yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Newcastle United-Liverpool maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:20
Newcastle United-Liverpool maçı canlı izle | Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sezona beraberlikle başlayan Newcastle United, taraftarı önünde güçlü rakibi Liverpool'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında alacağı 3 puanla hem moral bulmak hem de yeni sezonun ilk galibiyetini hanesine yazdırmak istiyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Liverpool ise Arne Slot yönetiminde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. İlk hafta elde edilen galibiyetin ardından Kırmızılar, deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanacak Newcastle United-Liverpool maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

St James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Barnes, Elanga, Gordon

Liverpool: Alisson, Jones, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

