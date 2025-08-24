Everton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 2. hafta maçında Everton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ikinci maçında 3 puan alarak lige etkili bir giriş yapmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Everton-Brighton maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Simon Attwell'in yöneteceği Everton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:23
Everton-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Everton-Brighton maçı nasıl izlenir?". İşte, Everton-Brighton maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

EVERTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Everton-Brighton maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

EVERTON-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Brighton maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Garner, Dewsbury-Hall, Gueye, McNeil, Grealish, Ndiaye, Beto

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O'Riley, Mitoma, Rutter

