Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Bournemouth - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Bournemouth, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak. Vitality Stadium'da (The Goldsands) oynanacak karşılaşmada Thomas Bramall düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Wolverhampton maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Wolverhampton: Sa; Doherty, Toti, Agbadou; Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Munetsi; Larsen