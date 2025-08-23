CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Bournemouth ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Bournemouth - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Bournemouth, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak. Vitality Stadium'da (The Goldsands) oynanacak karşılaşmada Thomas Bramall düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Wolverhampton maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Wolverhampton: Sa; Doherty, Toti, Agbadou; Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Munetsi; Larsen

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper'i transfer etmekten vazgeçtiler!
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı!
G.Saray'a City'den yıldız yağmuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma - Bologna maçı hangi kanalda? Roma - Bologna maçı hangi kanalda? 11:08
Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? 11:04
Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? 11:00
Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? 10:55
Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:49
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... 10:49
Daha Eski
Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? 10:46
Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? 10:42
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:36
Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:33
Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:29
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:25