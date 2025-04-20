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Haberler İngiltere Premier Lig Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Ipswich Town ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'i eleyerek büyük bir başarıya imza atan Arsenal, ligde de başarısını sürdürmeyi amaçlıyor. Lider Liverpool'un 13 puan gerisinde yer alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 11:26
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Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Ipswich Town ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'i elemeyi başaran Arsenal, ligde de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town-Arsenal maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IPSWICH TOWN-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ipswich Town: Palmer, Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Davis, Morsy, Cajuste, Enciso, Johnson, Clarke, Hirst

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino

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