Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Nottingham Forest-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi son 3 lig maçını da kazanamayan ev sahibi takım, taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor. 48 puanla 3. sırada yerini alan Nottinghom Forest, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor. Pep Guardiola yönetiminde bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Manchester City ise rakibinin bir puan altında 4. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen Manchester ekibi, ligi ilk 4 içerisinde tamamlayarak, yaralarını sarmayı amaçlıyor. Chris Kavanagh'ın yöneteceği kritik maç hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.