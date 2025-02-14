Brighton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Brighton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen deplasman takımı, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Enzo Maresca yönetiminde ligi ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefleyen Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Son karşılaşmasını kazanarak 43 puanla 4. sıraya yükselen Chelsea, zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arıyor. Hücum yollarında Cole Palmer önderliğinde etkili olmaya çalışacak deplasman takımında hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. Son 2 lig maçını kaybeden ve çıkış arayan Brighton ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 34 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi takım, taraftarı önünde puan ya da puanlar almak istiyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Chris Kavanagh yönetecek. Peki, Brighton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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BRIGHTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Brighton-Chelsea maçı 14 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express Stadyumu'nda oynanacak Brighton-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.