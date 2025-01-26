Fulham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynama ümidiyle başlayan, ancak beklenmedik düşüş yaşayan Kırmızı Şeytanlar kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deplasman takımında Ruben Amorim'in nasıl bir müdahalede bulunacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Brighton'a 3-1 kaybeden Manchester United, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmayı amaçlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Altay Bayındır'ı tercih eden Amorim'in Premier Lig maçında kimi oynatacağı ise belirsizliğini koruyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, 33 puanla 10. sırada yer alıyor. Marco Silva yönetiminde sezona etkili başlayan Fulham son haftalarda aldığı sonuçlarla 10. sıraya kadar geriledi. Üst sıralarda kalmayı hedefleyen ev sahibi takım, zorlu United mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Anthony Taylor'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Fulham - Manchester United maçı 26 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.,

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Brighton maçında hatalı gol yiyerek takımının geri düşmesine neden olan Andre Onana, taraftardan büyük tepki toplamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı oynanan maçta Altay Bayındır forma giyerken, yaptığı 6 kurtarış ile futbolseverlerin beğenisini kazandı. Ruben Amorim tarafından verilen şansı iyi değerlendiren A Milli kalecinin Premier Lig'de oynanacak Fulham maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.