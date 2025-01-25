Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir puan kaybı yaşayan deplasman takımı, Aston Villa karşısında 2-2 berabere kaldı. Arsenal, ligde oynadığı 22 maçta; 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen deplasman takımı, Declan Rice önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Gary O'Neil sonrası Vitor Pereira yönetiminde etkili bir başlangıç yapan ancak son 3 maçını da kaybeden Wolverhampton ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Wolverhampton son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Michael Oliver'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİLERİ ÇIKIŞ ARIYOR

Garr O'Neil ile yollar ayrıldıktan sonra Wolverhampton'ın başına gelen Vitor Pereira, ilk 2 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Son 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen Portekizli çalıştırıcı, küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alıyor. Arsenal karşısında tekrar çıkış arayan Kurtlar, taraftarı önünde puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.

ARSENAL HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Premier Lig'de evinde oynadığı Aston Villa maçını 2-2 berabere tamamlayan Arsenal, şampiyonluk yarışında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Wolverhampton deplasmanında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde 44 puanla 2. sırada yer alıyor.