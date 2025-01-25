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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında galibiyet arıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan deplasman takımında Mikel Arteta'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında 2-2 berabere kalan deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak Liverpool ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Declan Rice önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan deplasman takımı, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Gary O'Neil sonrası Vitor Pereira ile yoluna devam eden Wolverhampton ise son 3 lig maçını da kaybetti. 16 puanla 17. sırada alan ev sahibi takım, taraftarı önünde puan ya da puanlar almak istiyor. Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan Kurtlar, güçlü rakibi karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:20
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Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir puan kaybı yaşayan deplasman takımı, Aston Villa karşısında 2-2 berabere kaldı. Arsenal, ligde oynadığı 22 maçta; 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen deplasman takımı, Declan Rice önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Gary O'Neil sonrası Vitor Pereira yönetiminde etkili bir başlangıç yapan ancak son 3 maçını da kaybeden Wolverhampton ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Wolverhampton son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Michael Oliver'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİLERİ ÇIKIŞ ARIYOR

Garr O'Neil ile yollar ayrıldıktan sonra Wolverhampton'ın başına gelen Vitor Pereira, ilk 2 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Son 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen Portekizli çalıştırıcı, küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alıyor. Arsenal karşısında tekrar çıkış arayan Kurtlar, taraftarı önünde puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.

ARSENAL HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Premier Lig'de evinde oynadığı Aston Villa maçını 2-2 berabere tamamlayan Arsenal, şampiyonluk yarışında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Wolverhampton deplasmanında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde 44 puanla 2. sırada yer alıyor.

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