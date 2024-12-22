Premier Lig'de çılgın maç: Tottenham 3-6 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngilitere Premier Lig'de haftanın maçı nefesleri kesti.

17. haftada lider Liverpool deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Liverpool 6-3 kazanarak liderliğini perçinledi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılan maçta Liverpool'a gösterişli galibiyeti getiren golleri 23 ve 84. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski, 83. dakikada ise Dominic Solanke attı.

Karşılaşma, iki takım arasında en fazla golün atıldığı Premier Lig maçı olarak istatistiklere geçti.

Ligdeki son 2 müsabakasından beraberlikle ayrılan bir maçı eksik Liverpool, puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Chelsea'nin 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak farkı 4 puana çıkardı.