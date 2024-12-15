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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Son zamanlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken City'nin Ruben Amorim yönetiminde Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:20
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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Manchester City - Manchester United karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken City'nin Manchester derbisinde nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Son olarak, Şampiyonlar Ligi maçında Juventus'a 2-0 kaybeden mavi-beyazlılar, Premier Lig'de son iki maçını kaybeden United karşısında çıkış arıyor.

Erik ten Hag sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Ruben Amorim ile çıkış arayan Manchester United ise beklenilen sonuçlara bir türlü ulaşamadı. Son 2 lig maçında mağlubiyet alan kırmızı şeytanlar, eski günlerine dönmeyi amaçlıyor. Düşüşte olan City karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen United, iyi gitmeyen sezonda moral bulmayı amaçlıyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Manchester United maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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