  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Arsenal maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho'dan dev neşter! F.Bahçe'de 9 isim birden ayrılıyor
Yok artık G.Saray! Lewandowski Aslan oluyor
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
Narin Güran davasında üçüncü gün! Güran ailesinin 9 yeni tanığı bugün dinlenecek | Kritik detay: Mahkemede güvenlik kameraları izlenecek
Napoli G.Saraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...
Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! 12:04
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? 11:44
Yok artık G.Saray! Lewandowski Aslan oluyor Yok artık G.Saray! Lewandowski Aslan oluyor 11:39
Tottenham - Ipswich Town maçı ne zaman? Tottenham - Ipswich Town maçı ne zaman? 11:39
Nottingham Forest - Newcastle United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Newcastle United maçı ne zaman? 11:34
Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? 11:31
Daha Eski
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:13
Mourinho'dan dev neşter! F.Bahçe'de 9 isim birden ayrılıyor Mourinho'dan dev neşter! F.Bahçe'de 9 isim birden ayrılıyor 11:11
Manisa FK - Erzurumspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:07
G.Saray'da Okan Buruk tehlikesi G.Saray'da Okan Buruk tehlikesi 11:05
Bandırmaspor - Boluspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:01
Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:57