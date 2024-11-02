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Haberler İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:20
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Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Chelsea maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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