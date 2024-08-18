Chelsea 0 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'de açılış, Fulham ile Manchester United arasında oynanan maç ile birlikte 16 Ağustos'ta Old Trafford'da yapıldı.

Sezondaki ilk maçlarını oynamak için Chelsea ve Manchester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Bernardo Silva'nın asisti ile Haaland, 18. dakikada golü buldu ve City, deplasmanda soyunma odasına 1 - 0 önde gitti.

M. Kovacic'in golü ile 84. dakikada durum 2 - 0 oldu ve skor belirlendi.

Manchester City, deplasmanda kazanarak puanı hanesine yazdıran taraf oldu.