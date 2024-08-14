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Bissaka ile 7 yıl

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Bissaka ile 7 yıl

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı. West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtildi.

ADA'DA 'SOSYAL' VAR

Premier Lig'de 2024-2025 sezonunda yepyeni bir uygulama başlıyor. Alınan yeni karara göre maçlarda olacak hakem ve VAR kararları, stadyumla birlikte eş zamanlı olarak sosyal medya platformu X'te de yayınlanacak.

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