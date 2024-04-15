Manchester City gözünü Newcastle United'ın 116 milyon euroluk sambacısına dikti

Gelecek sezon kadrosuna dev bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Manchester City yeni hedefini belirledi.

116 MİLYON EURO

Fichajes'da yer alan habere göre Manchester City, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes'e gözünü çevirdi.

Haberin detaylarında Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılması halinde Manchester City, 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katacağı söylendi.

Bruno Guimaraes sezon başında Newcastle United ile olan sözleşmesinin uzatmı ve 116 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydurmuştu.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 44 resmi maça çıkan Bruno Guimaraes bu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.