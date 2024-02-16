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Aston Villa'da Boubacar Kamara şoku!

Aston Villa'ya Boubacar Kamara'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Unai Emery, Fransız orta sahanın sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 21:19
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Aston Villa'da Boubacar Kamara şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Boubacar Kamara, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Ligde Fulham ile yapacakları maç öncesi konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fransız orta sahanın sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

Emery, diz sakatlığı yaşayan Kamara'nın eylül ya da ekim ayında sahalara dönebileceğini belirtti.

24 yaşındaki oyuncu, Aston Villa'da bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aston Villa, 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

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