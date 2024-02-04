Arsenal 3-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool'u konuk etti. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'in gollerini 14. dakikada Bukayo Saka, 67'de Gabriel Martinelli ve 90+2'de ise Leandro Trossard kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Gabriel'den (k.k) geldi.

Ayrıca konuk takımda Ibrahima Konate, 88. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Arsenal 49 puana yükseldi. 15 maç sonra kaybeden Liverpool ise 51 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Liverpool sahasında Burnley'i ağırlayacak. Arsenal ise deplasmanda West Ham United'a konuk olacak.