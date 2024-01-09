Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan sakatlık açıklaması! Trent Alexander-Arnold...

Liverpool'dan sakatlık açıklaması! Trent Alexander-Arnold...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 20:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'dan sakatlık açıklaması! Trent Alexander-Arnold...

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek "Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...
İstanbul'un çilesine son! Murat Kurum açıkladı: Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız
Rizespor'un golü iptal edildi! İşte o pozisyon
F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eldiven Altay'ın
Ten Hag'dan Altay'a güvenoyu!
Listede İSTANBUL da var: Meteoroloji'den kar alarmı!
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ - Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Konyaspor maçına hazır! F.Bahçe Konyaspor maçına hazır! 20:11
Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold açıklaması! Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold açıklaması! 20:07
Fırtına'nın Samsunspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Samsunspor mesaisi sürüyor! 20:01
Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI 19:45
Serdar Topraktepe: Kulüpte bir kısmetsizlik var! Serdar Topraktepe: Kulüpte bir kısmetsizlik var! 19:34
Ç. Rizespor - Beşiktaş | CANLI Ç. Rizespor - Beşiktaş | CANLI 19:21
Daha Eski
Flaş iddia: Quaresma, Beşiktaş'a dönüyor! Flaş iddia: Quaresma, Beşiktaş'a dönüyor! 19:16
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 19:04
Antalyaspor'dan kritik 3 puan! Antalyaspor'dan kritik 3 puan! 19:00
Beşiktaş'ın Ç. Rizespor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Ç. Rizespor maçı 11'i belli oldu! 18:52
F.Bahçe'den bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek F.Bahçe'den bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek 18:47
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim 18:18