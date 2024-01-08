Haberler İngiltere Premier Lig Erik ten Hag'dan Altay Bayındır sözleri!

Erik ten Hag'dan Altay Bayındır sözleri!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, Onana'nın ardından kaleyi devralması beklenen Altay Bayındır'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erik ten Hag'dan Altay Bayındır sözleri!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili konuştu. Hollandalı teknik adam, Afrika Kupası'na katılacak Andre Onana'nın yerini doldurabileceklerini söyledi ve Altay'ın çok iyi bir kaleci olduğunu kaydetti.

"YERİNİ DOLDURABİLİRİZ"

Erik ten Hag, açıklamasında, "Andre Onana, Afrika Kupası'na gittiğinde yerini doldurabilecek iyi kalecilerimiz var. Hem Andre Onana, hem de Altay Bayındır çok iyi kaleciler. En üst seviyede çok tecrübeliler. Bu yüzden bu durumun üstesinden gelebileceğimizden emin olabiliriz. Tom Heaton da var. Onana'nın yerini doldurabiliriz." dedi.

AFRİKA KUPASI SONRASI ALTAY

Manchester United'da Wigan Athletic ile oynanacak maçın ardından Kamerunlu kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrılacak. Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından İngiliz ekibinde kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor. Manchester United'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcu, henüz İngiliz ekibinde süre bulamadı.

DİĞER
Danla Bilic tüm estetiklerini itiraf etti! Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam!
Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman?
Salah'tan Gazze'ye büyük destek!
KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 8 Ocak Pazartesi
TAVUK KOKOREÇ TARİFİ | Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu 15:29
Ten Hag'dan Altay'a güvenoyu! Ten Hag'dan Altay'a güvenoyu! 15:24
Dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar Dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar 15:13
Sivasspor'da Galatasaray mesaisi! Sivasspor'da Galatasaray mesaisi! 15:13
Aslan'a kötü haber! 'Satılık değil' Aslan'a kötü haber! 'Satılık değil' 14:31
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 13:54
Daha Eski
Icardi'den sonra forvete bir dünya yıldızı daha! Icardi'den sonra forvete bir dünya yıldızı daha! 13:39
Şoke eden Ziyech gerçeği! Tadic... Şoke eden Ziyech gerçeği! Tadic... 13:15
Sivasspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Sivasspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 13:13
Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! 13:07
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? 12:46
Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? 12:40