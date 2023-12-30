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Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:31
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Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Burnley maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.

ASTON VİLLA - BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Alex Moreno, Leander Dendoncker, Douglas Luiz, Leon Bailey, John McGinn, Nicolo Zaniolo, Ollie Watkins.

Burnley: James Trafford, Vitinho, Dara O'Shea, Jordan Beyer, Charlie Taylor, Johann Berg Gudmundsson, Sander Berge, Josh Brownhill, Wilson Odobert, Zeki Amdouni, Lyle Foster.

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