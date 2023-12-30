Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Burnley maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.

ASTON VİLLA - BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Alex Moreno, Leander Dendoncker, Douglas Luiz, Leon Bailey, John McGinn, Nicolo Zaniolo, Ollie Watkins.

Burnley: James Trafford, Vitinho, Dara O'Shea, Jordan Beyer, Charlie Taylor, Johann Berg Gudmundsson, Sander Berge, Josh Brownhill, Wilson Odobert, Zeki Amdouni, Lyle Foster.