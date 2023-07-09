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TRANSFER HABERLERİ | Newcastle United Loris Karius ve Paul Dummett’in sözleşmelerini 1 sene uzattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz ekibinde Lorius Karius ve Paul Dummet ile ilgili kritik karar geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 17:01
TRANSFER HABERLERİ | Newcastle United Loris Karius ve Paul Dummett’in sözleşmelerini 1 sene uzattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 30 yaşındaki kaleci Loris Karius ve 31 yaşındaki sol bek Paul Dummett'in sözleşmelerinin 1 sene uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'un ve 31 yaşındaki Gallerli sol bek Paul Dummett'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Alman kaleci, geride kalan sezonda sadece İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) finalinde Manchester United karşısında forma giyerken, Paul Dummett ise geçtiğimiz sezon sadece EFL Cup 2. turunda İngiltere 4. Lig ekibi Tranmere Rovers karşısında forma giydi.

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