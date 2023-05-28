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Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 08:00
Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Bournemouth maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton
Pickford; Garner, Keane, Mina, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Doucoure, Gueye, McNeil; Gray

Bournemouth
Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Vina; Cook, Lerma, Brooks; Christie, Solanke, Ouattara

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