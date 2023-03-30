Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları açıklandı!

Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları açıklandı!

İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları duyuruldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:00
Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları açıklandı!

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, eski yıldız oyunculardan Tony Adams, Ashley Cole, Gary Neville, Sol Campbell, Jermain Defoe, Michael Owen, Michael Carrick, Les Ferdinand, John Terry, Petr Cech, Rio Ferdinand, Yaya Toure, Andy Cole, Robbie Fowler ve Nemanja Vidic, yılın adayları arasında yer aldı.

Bazılarının daha önce de aday listesinde yer bulduğu 15 oyuncudan 3'ü, oylamanın ardından Şöhretler Müzesi'ne dahil edilecek. Futbolseverler, Premier Lig'in internet sitesinde başlayan oylamaya, 10 Nisan'a kadar katılabilecek. Seçilen oyuncular, 3 Mayıs'ta duyurulacak.

Şöhretler Müzesi'ne 2021'de Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, geçen yıl ise Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Agüero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes ve Ian Wright seçilmişti. Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger de müzeye dahil edilen teknik direktörler olmuştu.

DİĞER
Hande Erçel minicik elbisesiyle mest etti! Hakan Sabancı ile tatilinden ardı ardına paylaştı
Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan 3 talip!
Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz...
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rashford için PSG devrede
Ve transfer tamam! Firmino imzayı atıyor
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Almanya fırsat kartı başvuru 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Süper Lig'den o yıldızın peşinde! Fırtına Süper Lig'den o yıldızın peşinde! 16:31
Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın oyuncuları açıklandı Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın oyuncuları açıklandı 16:00
Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! 15:47
Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz... Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz... 15:38
F.Bahçe'den seyirci açıklaması! Sevilla maçında... F.Bahçe'den seyirci açıklaması! Sevilla maçında... 15:24
İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı 14:44
Daha Eski
G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu 14:38
Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 14:32
Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." 13:46
Derbi için seyirci kararı verildi! Derbi için seyirci kararı verildi! 13:38
G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı 13:23
Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! 12:26