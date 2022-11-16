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Manchester United Cristiano Ronaldo'nun fişini çekti! Transferde Mbappe sürprizi

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ortalığı adeta yangın yerine çevirmişti. Ronaldo, Manchester United yönetimi başta olmak üzere teknik direktör Eric ten Hag'a dek eleştirilerini dile getirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Manchester United'ın, Ronaldo ile yollarını ayıracağı, yerine Mbappe'yi düşündüğü iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları....

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:32
Manchester United Cristiano Ronaldo'nun fişini çekti! Transferde Mbappe sürprizi

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İngiliz televizyonu TalkTV'ye verdiği röportajın yankıları devam ederken kulüpte transfer çalışmaları sürüyor.

İngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmasının ardından Kylian Mbappe ya da Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Manchester United'ın Mbappe için 150 milyon sterlin bonservis bedeliyle birlikte bonuslar içeren bir teklif sunacağı kaydedildi.

Haberde, Manchester United'ın Kylian Mbappe'nin haftalık 500 bin sterlinlik maaşını Avrupa'da karşılaşayabilecek sayılı takımlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Manchester United'dan haftalık 560 bin sterlin kazanan Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinin en çok kazanan ismi konumunda yer alıyor.

Ek olarak Manchester United'ın Kylian Mbappe'yi kadrosuna katamaması halinde Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'e yöneleceği belirtildi.

İtalya Serie A'da liderliğini namağlup şekilde sürdüren Napoli'yle bu sezon 14 maçta süre alan Osimhen, 10 gol ve 3 asist kaydetti.

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