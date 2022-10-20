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Fulham Aston Villa: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fulham, Aston Villa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 00:12
Fulham Aston Villa: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig keyifli bir karşılaşmaya sahne oldu. Fulham ile Aston Villa arasında oynanan mücadelede ev sahibi Fulham, rakibi, Aston Villa'yı 3-0'lık net bir skorla yenmesini bildi.

Mücadelede ev sahibi takımda golleri 36. dakikada H. Reed 68. dakikada penaltıdan Mitrovic ve 83. dakikada Aston Villa takımından Mings topu kendi ağlarına gönderdi.

Ayrıca karşılaşmanın 62. dakikasında Aston Villa'dan D. Luiz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Fulham ligde 15 puanla 9. sıraya yerleşti.

Konuk ekip Aston Villa ise 9 puanla 16. sırada kaldı.

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