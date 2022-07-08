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Manchester United'da krizin adı Cristiano Ronaldo! O gelişme...

Manchester United'ın dünyaca ünlü süpertarı Cristiano Ronaldo'nun, takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Portekizli star, Manchster United'ın Tayland'da yapılacak sezon öncesi kampında yer almadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 17:01
Manchester United'da krizin adı Cristiano Ronaldo! O gelişme...

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde hazırlanan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

ESPN'de yer alan haberde, 8 Temmuz günü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Tayland'a gidecek Manchester United'ın kamp kadrosunda Cristiano Ronaldo'nun yer almayacağı belirtildi.

İngiliz basınında daha önce yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun antrenmanlarda yer almama sebebin ailevi sorunlar olduğu ifade edilmişti.

Tayland'da Liverpool'la hazırlık maçı oynayacak Manchester United, sonrasında Avustralya'ya gidecek ve burada Melbourne Victory, Crystal Palace ve Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.

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