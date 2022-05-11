Wolverhampton - Manchester City: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında De Bruyne perdeyi açan isim olurken 11. dakikada Dendoncker skoru eşitledi. Belçikalı yıldız 16'da yeniden takımını öne geçirirken, 24'te farkı ikiye çıkararak ilk yarının 3-1 Manchester City üstünlüğü ile geçilmesini sağladı.

60. dakikada bir gol daha atarak yıldızlaşan Kevin De Bruyne, dört golle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. 84. dakikaya gelindiğinde Sterling skoru 5-1'e getirdi ve mücadele 5-1 Manchester City üstünlüğü ile bitti.

Bu sonuçla Manchester City, 89 puana yükseldi ve bitime 2 kafta kala en yakın takipçisi Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Wolverhampton ise 50 puanda kaldı..