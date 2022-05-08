Arsenal 2-1 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Emirates Stadı'nda oynanan mücadele Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 10. dakikalarda Edward Nketiah attı. 27. dakikada Luke Ayling'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan konuk ekip Leeds United'ın tek golünü ise 66. dakikada Diego Llorente kaydetti.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Arsenal puanını 66'ya çıkarıp Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürürken, 34 puanda kalan Leeds United ligde kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Londra derbisinde Tottenham'a konuk olurken Leeds United kendi evinde Chelsea'yi ağırlayacak.