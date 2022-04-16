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Southampton - Arsenal: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal deplasmanda Southampton'a konuk oldu. Arteta'nın öğrencileri zorlu mücadelede rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Arsenal ligde oynadığı son 3 karşılaşmada da mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:02
Southampton - Arsenal: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig 33. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Southampton 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Southampton ligde 5 maç sonra galip gelirken, Arsenal üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 39 yaptı. Arsenal ise 54 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton deplasmanına gidecek.

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