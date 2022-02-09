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KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya'da okullar tatil mi edildi? Konya'da okullar kaç gün tatil?

2022 yılında birçok ilde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu illerden biri de Konya oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Konya'da 9 Şubat (bugün) okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:39
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya'da okullar tatil mi edildi? Konya'da okullar kaç gün tatil?

Konya'nın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Konya'da yaşayan binlerce öğrenci Konya'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 9 Şubat Çarşamba günü Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda 9 Şubat Çarşamba (bugün) yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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