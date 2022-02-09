KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya'da okullar tatil mi edildi? Konya'da okullar kaç gün tatil?

Konya'nın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Konya'da yaşayan binlerce öğrenci Konya'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 9 Şubat Çarşamba günü Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda 9 Şubat Çarşamba (bugün) yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.