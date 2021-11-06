Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev maça sahne olacak. Manchester United evinde Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Old Trafford Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

Zorlu müsabaka öncesi ev sahibi Manchester United'ın 17, Manchester City'nin ise 20 puanı bulunuyor.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United'ın Manchester City'i ağırlayacağı karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'te başlayacak. Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Matic, van de Beek, Fernandes, Cavani, Rashford, Cristiano Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne, Silva, Grealish, Foden, Gabriel Jesus