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Liverpool - Crystal Palace | CANLI İZLE | A Spor canlı yayını

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında nefes kesen bir mücadele oynanıyor. Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, daha önce rakibiyle 8 kez karşı karşıya gelirken, oynanan tüm maçlardan galibiyetle ayrılmıştı. Alman teknik adam, bir galibiyet daha istiyor. Liverpool - Crystal Palace müsabakasını haberimizden naklen ve canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:58
Liverpool - Crystal Palace | CANLI İZLE | A Spor canlı yayını

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Ev sahibi takımın genç yıldızı Harvey Elliott, ayağı kırıldığı için bu mücadelede forma giyemiyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle daha önce yaptığı son 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Jota, Mane

Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, Kouyate, McArthur, Gallagher, Ayew, Benteke, Zaha

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