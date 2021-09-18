Liverpool - Crystal Palace | CANLI İZLE | A Spor canlı yayını

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Ev sahibi takımın genç yıldızı Harvey Elliott, ayağı kırıldığı için bu mücadelede forma giyemiyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle daha önce yaptığı son 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Jota, Mane

Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, Kouyate, McArthur, Gallagher, Ayew, Benteke, Zaha