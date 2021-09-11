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Manchester United - Newcastle United: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo iki golle başladı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'ı ağırlayan Manchester United, rakibini 4-1 mağlup ederken, maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. Juventus'tan ayrılıp 12 yıl sonra Old Trafford'a dönen Portekizli yıldız, ManU formasıyla çıktığı ilk karşılaşmasında 2 gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın diğer golleri ise Bruno Fernandes ve Jesse Lingard'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:58
Manchester United - Newcastle United: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo iki golle başladı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 4-1'lik skorla kazandı.

Juventus'tan ayrılarak 12 yıl sonra Kırmızı Şeytanlar'a dönen Cristiano Ronaldo, ikinci Manchester United dönemine fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Portekizli süperstar, 45+2 ve 62. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. ManU'nun diğer golleri ise 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Jesse Lingard'dan geldi.

Newcastle United'ın tek sayısı ise 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.

Manchester United bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyetle tanışamayan Newcastle ise 1 puanda kaldı.

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